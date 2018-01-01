Составлен топ-5 фруктов и ягод, косточки которых нужно есть

Первыми с конца идут цитрусовые.
Первыми с конца идут цитрусовые. Особенно полезны они при головной боли.
На четвертом месте – виноград. Его косточки полезны для кожи.
Третья строчка досталась гранату. Его косточки помогают уменьшить нервозность и раздражительность.
"Серебряными" призерами оказались косточки оливок: они поглощают внутренние токсины и улучшают пищеварение. А также помогают при астме и успокаивают нервную систему.
А первое место топа заняли косточки арбуза. Его косточки регулируют уровень сахара в крови.
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Ранее ученые объяснили, какой вред наносят организму фрукты и овощи. В частности, авокадо противопоказан аллергикам на латекс.
Напомним, ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.