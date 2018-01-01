Ученые предупредили, когда Землю накроют магнитные бури

В конце последнего месяца весны магнитосфера будет спокойной, отметили в российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
В конце мая магнитосфера будет спокойной, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт Петра Лебедева Российской академии наук.
По данным ученых, 1 июня ожидается слабая магнитная буря, а 2 числа — средняя.
Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.
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