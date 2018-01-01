Ученые рассказали, какая новая опасность подстерегает заядлых курильщиков

Очевидно, команда исследователей из Финляндии решила, что напастей на организм курильщика выпадает недостаточно.

Сигарета в пепельнице "РИА Новости"

В Финляндии группа исследователей пришла к выводу, что люди, которые выкуривают около десяти сигарет в день, имеют значительно больше шансов столкнуться с психозом, нежели некурящие люди.

Соответствующее сообщение опубликовано на западном специализированном портале Naked Science.

Согласно обнародованным данным, масштабное исследование затронуло 6081 человека 1986 года рождения родом из северных районов Финляндии. Добровольцы, кроме прочего, отвечали на вопросы, связанные с психическими проблемами, курением и употреблением алкоголя. Ученые разделили людей на три категории − некурящих, выкуривающих 1-9 сигарет в день и выкуривающих от 10 сигарет в сутки и более.

Соответственно, люди из самой "тяжелой" категории курильщиков в конечном итоге были больше серьезнее всего подвержены риску развития психоза. Отношение рисков (HR) в данном случае составило 3,15 (доверительный интервал — 95%). Корректировка, учитывающая уже имеющиеся у человека психические отклонения, а также распитие алкогольных напитков или курение конопли, также продемонстрировала взаимосвязь между курением никотина и развитием психозов.

К слову, психоз − явно выраженное нарушение психической деятельности. При нем реакции психики человека грубо противоречат реальной ситуации.

НАпомним, ранее ученые предупредили об опасностях любителей покурить "электронные сигареты".