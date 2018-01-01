Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди

Открытие совершила группа ученых из Кембриджа и Университета штата Массачусетс.

Svopi

Люди, рожденные в сентябре, вырастая, стают гораздо умнее своих ровесников из других месяцев.

Такая информация содержится в исследовании, опубликованном в специализированном издании National Bureau of Economic Research.

Группа ученых из Кембриджа и Университета штата Массачусетс закончила изучение умственного развития более 1,2 млн учеников в возрасте от 6 до 15 лет в государственных школах Флориды. Выяснилось, что люди, рожденные в сентябре, регулярно имели более высокие оценки.

Сентябрьские дети также получают лучшие шансы поступить в высшие учебные заведения и успешно их окончить.

Кроме того, проанализировав данные центров заключения подростков во Флориде, ученые выяснили, что именно рожденные в сентябре гораздо реже оказываются в тюрьмах для несовершеннолетних.

Напомним, ранее ученые рассказали, к чему приводят физические наказания детей.