Ученые рассказали, к чему приводят физические наказания детей

Мужчины, которых в детстве били родители, гораздо более склонны агрессивно вести себя со своими супругами или партнершами во взрослом возрасте.

Такое сообщение опубликовало издание "Вокруг света".

В частности, каждый пятый мужчина, к которому применяли побои в детстве, признается в том, что бил свою подругу.

При этом, как полагают ученые, на склонность к насилию во взрослом возрасте серьезно влияют даже легкие оплеухи.

В общей сложности, из 800 людей, которых били или которым давали пощечины в детстве, 785 признались в агрессии, проявленной против своих партнеров.

К слову, на данный момент физические наказания детей официально запрещены в 52 странах мира, в том числе во Франции, Швеции и Шотландии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ввели наказание за принуждение к браку и домашнее насилие.



