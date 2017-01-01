В NASA показали фото потенциально опасного для Земли астероида

Снимки были сделаны в обсерватории, расположенной в Пуэрто-Рико.

Снимки были сделаны 17 декабря фото: nasa.gov

В Пуэрто-Рико в обсерватории Аресибо сделали снимки потенциально опасного для Земли астероида — 3200 Phaethon.

Небесное тело засняли 17 декабря во время сближения с нашей планетой, говорится на сайте американского Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Диаметр астероида составляет шесть километров — на километр больше, чем исследователи предполагали ранее. Он внесен в список "потенциальных угроз", то есть, столкновение с ним может нанести значительный ущерб нашей планете.

Снимки были сделаны 17 декабря фото: nasa.gov

Напомним, Phaethon стал первым астероидом, открытым на фотографии, сделанной с борта космического корабля. Ученые нашли его 11 октября 1983 года на снимках с инфракрасного космического спутника IRAS. Ранее в NASA сообщили, что 17 декабря ночью небесное тело приблизилось к Земле на минимальное расстояние.