Вид из Hyperloop: что увидят пассажиры из окна. Видео

Люди внутри поезда смогут ощутить на себе оптический эффект "зоотроп".
А в Дубае компания Virgin Hyperloop One уже продемонстрирован дизайн интерьера пассажирского поезда. Капсулы Hyperloop очень просторны: пассажиры могут перемещаться по салону и стоять в полный рост.
Но что при этом пассажиры увидят за окном, ведь ехать придется в трубе?
Оказывается, несмотря на то, что поезд будет двигаться в трубе, люди внутри все же смогут видеть пейзажи, мимо которых они проезжают, пишет "Медуза" со ссылкой на TechCrunch.
Для этого Virgin Hyperloop One намерена использовать в трубе технические окна – чтобы создать оптический эффект "зоотроп". Этот эффект основан на том, что при движении на скорости отдельные изображения человеческий взгляд воспринимает как непрерывную картинку.
Напомним, ранее стал известна вероятная стоимость воплощения в жизнь проекта Hyperloop в Украине.
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