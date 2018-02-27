Hyperloop в Украине. Стала известна вероятная стоимость проекта

Строительство тестовой площадки для запуска вакуумного поезда Hyperloop в Украине может обойтись в 17 млн долларов, заявил руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop — HypeUA Александр Озеран.

"Сейчас на европейском континенте один километр пути стоит 40 млн долларов. Если мы говорим о Hyperloop, то это от 11 до 17 млн долларов. Тестовая площадка — это полкилометра, то есть не такие значительные деньги", — рассказал Озеран в эфире "Громадського".

По словам Озерана, финансировать проект будут как государственные, так и частные компании — всего десять партнеров. "Из государственных — это "Южмаш", который владеет всеми нашими космическими технологиями, и с каких-то из этих технологий мы просто должны сдуть пыль и применить их. Также это государственный концерн "Укроборонпром", у них под две сотни предприятий с соответствующими технологиями", — добавил директор проекта HypeUA.

Напомним, о вероятном строительстве в Украине сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop заявил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян. Он подчеркнул, что на реализацию проекта может уйти очень много времени.