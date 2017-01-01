Запатентовано зеркало, "надевающее" на пользователя виртуальную одежду

Зеркало сканирует пространство перед собой для создания виртуальной модели.

Amazon запатентовала уникальное зеркало victoriabuzz.com

Компания Amazon запатентовала зеркало, которое позволяет "примерить" одежду онлайн, перенося изображение пользователя в виртуальную реальность.

Патент описывает устройство как частично отражающее и частично проникающее, оно использует систему из камер и дисплеев для создания изображения, сообщает The Verge.

Зеркало сканирует пространство перед собой для создания виртуальной модели, а затем определяет лицо пользователя для того, чтобы определить, какой объект использовать для создания отражения. После того, как это процесс завершится, зеркало соединяет изображение человека и виртуальную одежду и создает смешанную реальность.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель и гендиректор Amazon.com Inc. Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире.