Активиcты плевками прогнали с Майдана Игоря Гужву: видео

В понеднельник, 25 декабря, в центре Киева произошел инцидент с участием бывшего руководителя издания "Вести", а ныне – главного редактора портале "Страна.uа" Игорем Гужвой.

На Майдан Незалежности участники акции о справедливом приговоре для одного из руководителям "титушек" Юрия Крысина прогнали пришедшего бывшего руководителя издания "Вести", а ныне – главного редактора издания "Страна.uа" Игорь Гужва

Такое сообщение в понедельник, 25 декабря, опубликовал портал "Украинская правда".

Увидев Гужву, один из участников - активист движения С14 Евгений Карась - заявил, что тот защищал "титушек" во время Революции Достоинства и плюнул в него, посоветовав "убираться".

Сразу после этого журналист покинул Майдан Незалежности.

Позднее сам Гужва позже прокомментировал инцидент со своим участием в соцсети Facebook.

"Пришел на митинг по Славе Веремию. Буквально сразу же подлетели какие-то провокаторы-титушки. Начали кричать плеваться, пытались ударить. Набор слов не оригинальный - ты сепар, ты был против Майдана и прочее. Был вынужден покинуть митинг. Веремия убили точно такие же, как и те, что и напали сегодня на меня. Просто сейчас вокруг было много камер. Власть меняется, подходы к расправам остаются. Это все что нужно знать о том, почему убийце Веремия дали условный срок. P.S. Сказали, что нападала на меня С14. Мы о них много писали уже. Провокаторы на службе у власти", − написал он.