Богомолец стала "Женщиной года" в номинации "женщина-государственный деятель"

На церемонии отметили выдающихся украинок, которые сделали весомый вклад в развитие государства.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец получила премию "Женщина года" в номинации "женщина-государственный деятель", сообщает телеканал "112 Украина".

В сюжете отмечается, что в рамках конференции международной женской сообщества прошла церемония награждения "Женщина года", где отметили выдающихся украинок, которые сделали весомый вклад в развитие государства. Мероприятие было организовано Федерацией женщин за мир во всем мире в Украине: он состоялся уже в одиннадцатый раз и традиционно был посвящен Дню матери.

"Моя организация, как международная, существует с 1992 года. Раньше нам скептически говорили: то за который вы мир в Украине? Но теперь ситуация изменилась, и я считаю, что мы должны быть мудрее и предупреждать о таких негативные события в нашей жизни ", - заявила председатель правления Федерации женщин за мир во всем мире в Украине Татьяна Коцеба

В свою очередь лауреат номинации "женщина-государственный деятель" Ольга Богомолец рассказала, что такие награды является не только знаком отличия за усилия украинских женщин, но и мотивацией и вдохновением для дальнейших действий.

"Любая награда для меня - это большая ответственность за то, чего я еще не сделала. Я надеюсь, что международная, мировая поддержка, которую я собственно сегодня имею позволит мне достигать той цели, которую я для себя определила. И бороться с коррупцией, и обеспечивать людей достойной жизнью, чтобы они могли быть счастливыми, и чтобы они действительно верили в то будущую Украину, в которую верю я ", - отметила Ольга Богомолец.

Напомним, что на днях в Киевской администрации прошла Международная ассамблея матерей, организатором которой была Ольга Богомолец. По результатам работы ассамблея призвала проводить реформы, улучшающие жизнь граждан, а не делают ее невыносимой.

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