Дело экс-нардепа Шепелева будут рассматривать в закрытом режиме, его обвиняют минимум по 5 статьям

В украинских судах уже находятся на рассмотрении много производств по Шепелеву, отметили в прокуратуре.

Александр Шепелев. УНИАН

Экс-нардепа Александра Шепелева обвиняют как минимум по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Прокуратура будет просить суд избирать ему меру пресечения в закрытом режиме

Об этом заявил прокурор Руслан Кравченко в зале Печерского суда, пишет Страна.

"СБУ задержала Шепелева и доставила его в суд, поскольку Печерским районным судом было предоставлено разрешение на задержание этого подозреваемого... Сейчас рассматривается хищения госимущества, легализация этого имущества, а также заказ угона автомобиля, служебный подлог, а также установления фактов госизмены, работа в рядах ФСБ", — рассказал прокурор.

По его словам, есть много производств по Шепелеву, которые уже находятся на рассмотрении в украинских судах.

"Это по рассмотрению заказного убийства и о покушении на убийство. Они уже в судах по существу", — сказал Кравченко.

Он также отметил, то прокуратура будет просить рассматривать дело в закрытом режиме.

"Планируем (просить о рассмотрении в закрытом режиме — Ред.). Поэтому мы будем изучать материалы, в которых доказательства соучастников преступления. Если мы их рассекретим, это будет очень плохо для досудебного расследования", — сказал он.

Как известно, Шепелева задержали в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Напомним, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебном подлоге.