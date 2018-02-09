"Мне трудно говорить". Экс-нардепа Шепелева с синяками на лице привезли в суд: фото и видео

В пятницу, 9 февраля, в Печерском суде Киева начали рассмотрение меры пресечения для задержанного экс-народного депутата Александра Шепелева.

Сам Шепелев на вопросы журналистов отметил: "У меня сломана челюсть, мне трудно говорить". У него синяки под глазами и на лбу.

Кроме того на суд приехала подруга семьи подозреваемого. Женщина рассказала журналистам, что была очень удивлена возвращению Шепелева в Украину после многолетнего пребывания в России. По словам подруги, жена экс-нардепа все это время находилась в Украине. Близкая к семье Шепелева сказала, что приехала в суд, как только узнала о задержании экс-нардепа, сообщает ТСН.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей объявляется открытым", — сказала судья.



Сторону защиты представляет группа из трех адвокатов, среди которых защитником выступает Денис Аникин. Сторону обвинения представляет группа прокуроров, среди которых заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и прокурор Константин Губский, сообщает УНИАН.

"Вчера меня задержали... А похитили меня раньше", — сказал Шепелев. Он утверждает, что его похитили сотрудники военной прокуратуры.

Напомним, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебном подлоге.