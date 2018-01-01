Дочь погибшей в жутком ДТП в Кривом Роге винит себя в смерти мамы

В больнице остаются 14 пострадавших
В городе траур: на госучреждениях и органах местного самоуправления приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.
Девушка, которая горько плакала на месте аварии и стала символами страшной трагедии – Катерина Коротич. Ее пятидесятивосьмилетняя мать Алла в этот день ехала в злополучной маршрутке на смену. Женщина погибла сразу. Теперь дочь не может простить себе, что не уговорила маму уйти на пенсию.
"С самого детства, когда я видела, что она на трех работах – с 10-15 лет я все не могла дождаться момента, когда же я наконец стану на ноги и маме теперь буду помогать. Но она не соглашалась. Я ее так просила, и мне так хотелось ей помочь, чтобы она пожила для себя, чтобы она путешествовала", – рассказала Екатерина.
Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.
Позднее стали известны имена погибших в данном ДТП.
После трагедии в Кривом Роге Кабмин поручил рассмотреть отмену желтого сигнала светофора. Правительство изучает целесообразность нововведения на украинских дорогах.
Читайте также:
"Будто атомная бомба рухнула". Очевидцы рассказали о жутком ДТП в Кривом Роге
Остались жена и трое детей. Стали известны подробности об одном из погибших в ДТП в Кривом Роге