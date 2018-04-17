Масштабная авария в Кривом Роге: в городе объявлен траур, видео с места ДТП

Мэр выразил соболезнования родным и близким жертв.
В среду, 18 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области объявлен траур по людям, по погибшим в городе в результате масштабной аварии.
Местные власти окажут помощь семьям жертв, сообщили в пресс-службе Криворожского горисполкома, пишет УНИАН.
Мэр города Юрий Вилкул выразил соболезнования родным и близким погибших.
В Сети уже появились видео с места смертельного ДТП.
Ранее СМИ писали, что в Кривом Роге около 6:00 на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса. Позже стало известно, что погибли восемь человек, а пострадали — 12-17.