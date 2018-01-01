Донецк будет зачищаться от квартиры к квартире, этого не избежать - волонтер

Роман Доник заявил, что на Донбассе создание фильтрационных лагерей неизбежно.

Известный украинский волонтер и блогер Роман Доник заявил, что вне зависимости от желания президента РФ Путина сдать Донбасс, сначала потребуется зачистка, которая даст возможность войти миротворцам.

"Чтобы дать миротворцам возможность войти - с этими людьми придется воевать. Надо будет зачищать застройку. Жертвы будут исчисляться тысячами. Мы ведь не сможем работать по Донецку артиллерией или авиацией. Мы ничего не сможем. Донецк будет зачищаться от квартиры к квартире. Ножками. С легким пехотным вооружением", - заявил Доник в интервью Обозревателю.

По его словам, этого не избежать, даже если бы всех до единого злодеев усадили в самолеты и отправили в Сирию.

"От квартиры до квартиры надо будет пройти. Не войскам, так Нацгвардии. Не Нацгвардии, так полиции. Но это надо будет сделать. Точно так же в любом случае будут создаваться какие-то фильтрационные лагеря. Потому что наша задача стоит не в том, чтобы просто пройти эти территории", - сказал волонтер.

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По словам Доника, миротворцы не зайдут сами по себе.

"Предположим, завтра Путин скажет: заводите миротворцев. Так у них там в Донецкой и Луганской области несколько армейских корпусов. И там найдутся те, кому миротворцы не нужны будут. Они будут сопротивляться. А американский (французский, немецкий, какой угодно) солдат приехал с миротворческой миссией. Он не приехал, чтобы зачищать кварталы. А это придется делать. Не ему. Делать это придется кому-то из нас", - резюмировал волонтер.

Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал о том, как собирается возвращать Донбасс.