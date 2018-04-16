"Аплодируют все": Аваков рассказал о сигналах от Путина и как собрался возвращать Донбасс

16 апреля 2018, 13:01

Глава МВД анонсировал ограничение жителей Донбасса в гражданских правах.

Аваков предложил ограничить жителей Донбасса в гражданских правах.

Глава МВД Арсен Аваков озвучил свой "мирный план" по освобождению Донбасса.

В интервью "Украинской правде" он рассказал о "тактике мелких шагов, которым аплодируют все".

"Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район", – пояснил Аваков.

План Авакова выглядит следующим образом:

1. Миротворцы отвоевывают по одному городу – и там тут же начинается подготовка к выборам.

2. Проходят выборы и заходит украинская полиция.

3. Рада принимает закон об амнистии и закон о "коллаборантах", которые украинская власть и опробует на отвоеванных территориях.

4. Тотальная проверка паспортов и восстановление инфраструктуры.  

5. Ограничение в гражданских правах всех украинцев с Донбасса. "Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика", – заявил глава МВД.

6. Финансовая поддержка освобожденных территорий, по его прогнозу, будет идти из госбюджета и от международных доноров. "При этом, я уверен, Россия предложит быть одним из доноров, но мы не должны брать ее деньги", – подчеркнул Аваков.

При этом министр не исключает, что президент РФ Владимир Путин и сам согласится вернуть Украине Донбасс – реализуя таким образом один из двух сценариев (мирный) возвращения оккупированных территорий.

Такой вывод Аваков на основании "сигналов от путинской империи". "Есть разные сигналы, свидетельствующие, что он возможен. Они приходят от разных групп внутри путинской империи… Совокупность информации, которой владеют сотрудники моего министерства, позволяет мне говорить о том, что есть два варианта. И оба – реальны, это 50/50", – подчеркнул глава силового ведомства.

Напомним, в Сети высмеяли фразу Турчинова о быстром разгроме российских войск на Донбассе. По мнению секретаря СНБО, на победу над российскими оккупационными войсками ВСУ хватит нескольких недель.

При этом Турчинов не исключает проведения в будущем на Донбассе точечных АТО. Секретарь СБНО отметил, что они должны быть реализованы "в соответствии с законодательством и логикой закона".

Как сообщалось, в МВД рассказали, сколько танков и прочего оружия имеют боевики на Донбассе. Статистику озвучил глава ведомства Арсен Аваков.

Ранее Аваков заявил, что Украина способна обучить весь мир сопротивляться России в гибридной войне. В РФ в ответ отметили, что "на такие высказывания нужно реагировать с определенной долей здравого юмора".

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АТО Донбасс Россия Украина война местные выборы Владимир Путин реинтеграция Арсен Аваков
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