Эхо смертельной аварии в Кривом Роге. Кабмин поручил рассмотреть отмену желтого сигнала светофора

Правительство изучает целесообразность нововведения на украинских дорогах.
Правительство изучает целесообразность такого нововведения в связи с масштабной смертельной аварией в Кривом Роге, пишут "Українськi Новини".
"Кабмин поручил… рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта", — отметило агентство.
Напомним, в Украине с 1 января вступило в силу постановление Кабмина об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час, однако еще не начала действовать новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения.