Эхо смертельной аварии в Кривом Роге. Кабмин поручил рассмотреть отмену желтого сигнала светофора

Правительство изучает целесообразность нововведения на украинских дорогах.

Правительство поручило ряду ведомств рассмотреть отмену желтого сигнала светофора УНИАН

Кабинет министров поручил МВД, Министерству инфраструктуры, "Укравтодору", Нацполиции и "Укртрансбезопасности" рассмотреть вопрос об отмене в Украине желтого сигнала светофора.

Правительство изучает целесообразность такого нововведения в связи с масштабной смертельной аварией в Кривом Роге, пишут "Українськi Новини".

"Кабмин поручил… рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта", — отметило агентство.

Напомним, в Украине с 1 января вступило в силу постановление Кабмина об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час, однако еще не начала действовать новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения.