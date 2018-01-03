У Авакова рассказали о новых ПДД: скорость ограничили, а штрафы еще не ввели

В Украине с 1 января 2018 года вступило в силу постановление Кабинета министров об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час, однако еще не начала действовать новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Министерстве внутренних дел Украины, пишет УНИАН.

В МВД напомнили, что правительство одобрило инициированные МВД изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями правил дорожного движения.

В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений дорожного движения, изменения в Порядке выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиление ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

"Для внедрения определенных инноваций достаточно было соответствующих постановлений Кабинета министров Украины", — отметили в МВД.

Таким образом, ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018 года (Постановление КМУ от 10.11.2017 №883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения").

"Уже работает новый Порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне первое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

Если таких нарушений было не больше двух, или вообще не было — гражданин обменивает временное свидетельство на постоянное (Постановление КМУ от 10.11.2017 №885 "О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами").

Между тем, в министерстве обратили внимание на то, что новая система штрафов еще не начала действовать, для этого Верховная Рада должна внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Напомнили, ранее сообщалось, что в МВД предлагают установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более, чем на 50 км/час. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

Кроме того, в 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.

Как известно ранее в МВД отмечали, что в течение 2018 года в Украине будет внедряться видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч для автомобилей в городах.