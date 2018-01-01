"Короткий путь от гречки до баланды". В МВД предложили сажать в тюрьмы людей, берущих "подачки" на выборах

Инфомрацию озвучила заместитель главы ведомства Татьяна Ковальчук.
Соответствующую информацию в среду,11 апреля, озвучила заместитель главы ведомства Татьяна Ковальчук.
"Предложенные изменения обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализирует мелкие правонарушения, которые не влияют на ход выборов", - отметила заявила чиновница на заседании Кабмина.
По словам Ковальчук, в МВД предлагают сажать в тюрьму до двух лет по таким статьям Уголовного кодекса – части 1 статья 158-1 – за незаконное использование и вброс бюллетеней; часть 1 статья 159 – нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; часть 1 статья 160 – получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права.
Напомним, ранее сообщалось о том что в МВД изменили правила экзамена на получение водительских прав.