"Короткий путь от гречки до баланды". В МВД предложили сажать в тюрьмы людей, берущих "подачки" на выборах

Инфомрацию озвучила заместитель главы ведомства Татьяна Ковальчук.

Пресловутая "подачка" для избирателя http://hvylya.net

Представители Министерства внутренних дел разработали законопроект, предусматривающий прямую ответственность за нарушение избирательных прав граждан.

Соответствующую информацию в среду,11 апреля, озвучила заместитель главы ведомства Татьяна Ковальчук.

"Предложенные изменения обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализирует мелкие правонарушения, которые не влияют на ход выборов", - отметила заявила чиновница на заседании Кабмина.

По словам Ковальчук, в МВД предлагают сажать в тюрьму до двух лет по таким статьям Уголовного кодекса – части 1 статья 158-1 – за незаконное использование и вброс бюллетеней; часть 1 статья 159 – нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; часть 1 статья 160 – получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права.

Напомним, ранее сообщалось о том что в МВД изменили правила экзамена на получение водительских прав.