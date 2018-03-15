В МВД изменили правила экзамена на получение прав: подробности

Сервисные центры МВД начали исползовать т.н. "чек-листы" во время практического экзамена для получения водительских прав.

Соответствующее сообщение в четверг, 15 марта, опубликовала пресс-служба ведомства.

Согласно обнародованным данным, в листах опубликован перечень упражнений и типичных ошибок, которые допускают во время практического экзамена, и специальная шкала оценивания.

Кроме того, первая часть практического экзамена теперь будет проходить на площадке для обучения основам вождения, а вторая - на определенном маршруте в условиях непосредственно дорожного движения.

Образец чек-листа можно загрузить на официальном интернет-портале Главного сервисного центра МВД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине были введены новые штрафы за нарушение ПДД.