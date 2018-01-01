Кровавое ДТП в Кривом Роге. Стало известно о смерти главного подозреваемого

Александр Волков страдал от онкологической болезни.

Александр Волков скончался в СИЗО fakty.ua

Главный подозреваемый по делу кровавого ДТП в Кривом Роге Александр Волков скончался в СИЗО.

Причины смерти 67-летнего водителя "Мазды" пока неизвестны, передает местное издание "Рудана".

Предварительно было известно, что Волков страдал от онкологической болезни.

По словам пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской, Волков был серьезно болен.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

Через несколько дней суд арестовал Александра Волкова на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у водителя иномарки диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем.

Позднее стало известно о том, что Волкова перевели в СИЗО.

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