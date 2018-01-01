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Масштабный прорыв трубы в Киеве: без отопления остались многоэтажки и школа

Сегодня, 13:19

Инцидент случился прошлой ночью, к аварийно-восстановительным работам привлечены три бригады "Киевэнерго".

Батарея
В Киеве ряд объектов остались без отопления doska.sumy.ua
В Шевченковском районе Киева в ночь на субботу, 3 марта, произошел прорыв тепловой магистрали диаметром 450 миллиметров.

Авария произошла около 3:00 по улице Симона Петлюры, 25, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в результате прорыва без отопления остались шесть многоэтажных домов, лечебное учреждение (без стационара), школа и пять ведомственных объектов.

"К аварийно-восстановительным работам привлечены три аварийные бригады ПАО "Киевэнерго", — отметили в ГСЧС.

Ранее СМИ писали, что в Шевченковском районе Киева на пересечении ул. Симона Петлюры и Назаровской произошел масштабный прорыв трубы горячего водоснабжения, обвалился асфальт, образовалась глубокая яма.
Теги:  
Киев, прорыв, ГСЧС, тепловая магистраль, авария, теплоснабжение
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