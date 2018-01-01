"На базе что-то рвется". Опубликовано видео из охваченной паникой Балаклеи

Люди уезжают в более безопасную зону, подальше от взрывов.
Об этом рассказал очевидец событий, который выложил соответствующее и комментарии к нему.
В ролике можно услышать панические возгласы местных и увидеть оживленное движение автомобилей, которыми, очевидно, уезжают жители в более безопасную зону.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
По словам мэра Балаклеи Ивана Столбового, в четверг в городе проходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти с арсенала.
"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорание, что привело к (детонации) тех снарядов, которые лежали в части территории", — цитирует его телеканал ОТБ.
"Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости – людей эвакуируют. Детей забираем из школ ...", — сказал мэр города.
По словам экс-главы Балаклейского районного отдела ГУ ГСЧС, угрозы жизни людей, кроме тех, которые работают на тушении пожара, нет. По его данным, происходят одиночные взрывы тех боеприпасов, которые остались в бурьяне с прошлого года, на территории базы. Он добавил, что разрушений и раненых также нет.
Пресс-секретарь Балаклейского отдела полиции Виктория Люта сообщила, на данный момент эвакуации в городе нет, однако присутствует просто в связи с предыдущими событиями и люди массово разъезжаются.
"Я как раз перекрываю город. Мы выпускаем всех, и не впускаем никого, кроме бронемашин и техмашин. Ну, и в некоторых исключениях людей, которые едут за родственниками", — добавил Люта.
Напомним, 3 мая, в Балаклее на территории военного арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, в результате началась внеплановая детонация снарядов.
После этого началась частичная эвакуация жителей улиц, расположенных возле места происшествия, речь идет об около 1,5 тысяч человек
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