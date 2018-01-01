"На базе что-то рвется". Опубликовано видео из охваченной паникой Балаклеи

Люди уезжают в более безопасную зону, подальше от взрывов.

В Балаклее слышны новые взрывы twitter.com/slobozhanyn

Новые взрывы в Балаклее Харьковской области начались приблизительно в 13:30-13:40 в четверг, 3 мая.

Об этом рассказал очевидец событий, который выложил соответствующее и комментарии к нему.

В ролике можно услышать панические возгласы местных и увидеть оживленное движение автомобилей, которыми, очевидно, уезжают жители в более безопасную зону.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

По словам мэра Балаклеи Ивана Столбового, в четверг в городе проходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти с арсенала.

"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорание, что привело к (детонации) тех снарядов, которые лежали в части территории", — цитирует его телеканал ОТБ.

"Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости – людей эвакуируют. Детей забираем из школ ...", — сказал мэр города.

По словам экс-главы Балаклейского районного отдела ГУ ГСЧС, угрозы жизни людей, кроме тех, которые работают на тушении пожара, нет. По его данным, происходят одиночные взрывы тех боеприпасов, которые остались в бурьяне с прошлого года, на территории базы. Он добавил, что разрушений и раненых также нет.

Пресс-секретарь Балаклейского отдела полиции Виктория Люта сообщила, на данный момент эвакуации в городе нет, однако присутствует просто в связи с предыдущими событиями и люди массово разъезжаются.

"Я как раз перекрываю город. Мы выпускаем всех, и не впускаем никого, кроме бронемашин и техмашин. Ну, и в некоторых исключениях людей, которые едут за родственниками", — добавил Люта.

Напомним, 3 мая, в Балаклее на территории военного арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, в результате началась внеплановая детонация снарядов.

После этого началась частичная эвакуация жителей улиц, расположенных возле места происшествия, речь идет об около 1,5 тысяч человек

Подписывайтесь на наш канал в Telegram