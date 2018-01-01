На Донетчине в школе распылили слезоточивый газ: детали инцидента

Инцидент произошел в селе Новоукраинка (Марьинский район).

Школа в Новоукраинке. Фасад http://police.dn.ua

В селе Новоукраинка (Марьинский район Донетчины) после распыления слезоточивого газа в школе спасатели эвакуировали педагогов, техперсонал и учащихся.

Соответствующее сообщение в понедельник, 14 мая, опубликовала пресс-служба полиции Главка Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным данным, в полицию поступила информация от главы отдела образования Марьинской военной-гражданской администрации по поводу того, что неизвестный злоумышленник в школе в Новоукраинской школе на перемене распылил слезоточивый газ.

"В Новоукраинской школе учатся 75 учеников. Сейчас занятия приостановлены, детей отпустили домой. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Взяты образцы воздуха на анализ. Факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Обстоятельства происшествия устанавливаются", −заявили в полиции.

Школа в Новоукраинке. Рекреация http://police.dn.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в школе под Одессой на родительском собрании избили чиновницу.

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