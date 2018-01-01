На Херсонщине вооруженный морпех сбежал из части и застрелился у блокпоста

Дезертир родом из Сумской области. Сейчас мотивы поступка матроса неизвестны.
Военные с утра проверяли автомобили на блокпостах и предупреждали людей об инциденте, сообщает местное издание "Новый Визит".
Отмечается, что около 13:30 возле села Веснянка Генического района неподалеку от блокпоста "Сухая Балка" мужчину нашли мертвым с огнестрельным ранением. Предварительно, морпех застрелился.
Также уточняется, что дезертир родом из Сумской области. Сейчас мотивы поступка матроса неизвестны.
Напомним, 18 мая, в селе Верхняя Белка Львовской области на дереве в саду возле жилого дома нашли повешенным мужчину, который являлся сотрудником Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.
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