На Киевщине грабитель хотел украсть у нардепа сейф с деньгами

В сейфе, по данным журналистов, находилось около 30 тысяч долларов.

На Киевщине на территории села Вита Почтовая был задержан грабитель, который проник в дом народного депутата и попытался вынести сейф с деньгами.

Мужчина проник в частный дом под Киевом через окно, а когда он попытался тем же путем вынести сейф, сработала сигнализация, сообщает УНН

Грабителя на месте преступления, на чердаке дома, задержала полиция, прибывшая по вызову.

Также сообщается, что злоумышленник пытался ограбить члена депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, а в сейфе, по данным журналистов, находилось около 30 тысяч долларов.

Напомним, на Днепропетровщине грабителя задержали во время свидания.