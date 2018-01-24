"Ловля на живца". На Днепропетровщине грабителя задержали во время свидания

В городе Каменское (Днепропетровская область), сотрудница сектора реагирования патрульной полиции назначила злоумышленнику свидание, ради того, чтобы его задержать.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным ведомством данным, возле городской больницы мужчина толкнул 59-летнюю женщину на землю, вырвал из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Из примет ей удалось запомнить лишь одежду нападавшего.

Опросив пациентов и посетителей медучреждения, полицейские сумели установить личность и номер мобильного телефона вероятного грабителя. Для того, чтобы выманить его на встречу, сотрудница полиции специально разыграла актерский этюд "влюбленная девушка".

"Это позволило полицейским в течение нескольких часов после совершения преступления задержать нападавшего", - сообщают в ГУ НП по Днепропетровской области.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 186 (грабеж) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине убили ученицу старших классов.