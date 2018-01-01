Сегодня, 11:03 RSS

На Сумщине потерпел катастрофу еще один самолет: есть жертва

Сегодня, 09:54
kdsnh38 < >
< >
1 / 3 В Сумской области разбился самолет "Х-32 Бекас" (Facebook/Н.Науменко)

Катастрофа произошла во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий.

В воскресенье вечером, 15 июля, в Сумской области в результате крушения легкомоторного самолета "Х-32 Бекас" погиб пилот.

Катастрофа произошла вблизи села Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Специалисты устанавливают причину падения самолета.

Напомним, 13 июля в Сумской области около села Николаевка произошла авиакатастрофа: на кукурузное поле рухнул легкомоторный самолет, его 55-летний пилот - погиб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Сумщина, самолет, катастрофа, жертва, погибший
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности