На Сумщине потерпел катастрофу еще один самолет: есть жертва

В воскресенье вечером, 15 июля, в Сумской области в результате крушения легкомоторного самолета "Х-32 Бекас" погиб пилот.

Катастрофа произошла вблизи села Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Специалисты устанавливают причину падения самолета.

Напомним, 13 июля в Сумской области около села Николаевка произошла авиакатастрофа: на кукурузное поле рухнул легкомоторный самолет, его 55-летний пилот - погиб.