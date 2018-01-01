Нардеп Арьев обиделся на штраф, назвав полицию "ГАИ". В ответ получил видео нарушения

Правоохранители заявили, что могли лишить нарушителя водительского удостоверения на шесть месяцев.
"Господин Арьев решил вынести свое личное нарушение на всеобщее обсуждение и заодно назвать это "формально неправ", а патрульную полицию сравнить с "ГАИ", - написал представитель полиции в Facebook.
Билошицкий опубликовал видео правонарушения и отметил, что Арьев, который как член ПАРЕ должен руководствоваться верховенством права, совершил на своем автомобиле поворот в неустановленном месте, создав препятствие для других участников движения и вынудив их снизить скорость.
"За указанное правонарушение может быть составлен соответствующий протокол и осуществлено временное изъятие удостоверения водителя, поскольку санкция соответствующей статьи закона предусматривает возможное лишение водителя права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до одного года. Однако, патрульными полицейскими действия водителя были расценены по более мягкой квалификации - он был привлечен к ответственности за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществление поворота", - пояснил он.
Напомним, ранее Владимир Арьев опубликовал в Facebook пост, в котором тэгнул главу МВД Арсена Авакова, и пожаловался на неправильно установленные знаки при перекрытии центральных улиц Киева. Он отметил, что "формально" нарушил ПДД и сразу получил штраф от патрульных, которые превратились в "ГАИ".
Как сообщалось, украинский гонщик и волонтер Алексей Мочанов в резкой форме ответил вице-президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимиру Арьеву. Ранее Арьев на своей странице в соцсети написал, что задержанный переговорщик Владимир Рубан "не отделается лишь солдатским ремнем по филее, как его альфа-маскулинный друг гонщик".