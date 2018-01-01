Нардеп Арьев обиделся на штраф, назвав полицию "ГАИ". В ответ получил видео нарушения

Правоохранители заявили, что могли лишить нарушителя водительского удостоверения на шесть месяцев.

Владимир Арьев считает, что полиция превратилась в "ГАИ" Фото: Facebook/Владимир Арьев

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что за нарушение правил дорожного движения патрульные могли лишить народного депутата от БПП Владимира Арьева прав на шесть месяцев, но ограничились штрафом в 225 гривен.

"Господин Арьев решил вынести свое личное нарушение на всеобщее обсуждение и заодно назвать это "формально неправ", а патрульную полицию сравнить с "ГАИ", - написал представитель полиции в Facebook.

Билошицкий опубликовал видео правонарушения и отметил, что Арьев, который как член ПАРЕ должен руководствоваться верховенством права, совершил на своем автомобиле поворот в неустановленном месте, создав препятствие для других участников движения и вынудив их снизить скорость.

"За указанное правонарушение может быть составлен соответствующий протокол и осуществлено временное изъятие удостоверения водителя, поскольку санкция соответствующей статьи закона предусматривает возможное лишение водителя права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до одного года. Однако, патрульными полицейскими действия водителя были расценены по более мягкой квалификации - он был привлечен к ответственности за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществление поворота", - пояснил он.

Напомним, ранее Владимир Арьев опубликовал в Facebook пост, в котором тэгнул главу МВД Арсена Авакова, и пожаловался на неправильно установленные знаки при перекрытии центральных улиц Киева. Он отметил, что "формально" нарушил ПДД и сразу получил штраф от патрульных, которые превратились в "ГАИ".

Фото: Facebook/Владимир Арьев

Как сообщалось, украинский гонщик и волонтер Алексей Мочанов в резкой форме ответил вице-президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимиру Арьеву. Ранее Арьев на своей странице в соцсети написал, что задержанный переговорщик Владимир Рубан "не отделается лишь солдатским ремнем по филее, как его альфа-маскулинный друг гонщик".