"Не пьянствовал, а причащался". На Прикарпатье копы поймали пьяного священника за рулем

Инцидент произошел в селе Марковцы Ивано-Франковской области.

В его крови медики обнаружили 0,42 промилле алкоголя. politeka.net

В Ивано-Франковской области сотрудники патрульной полиции задержали за рулем автомобиля ВАЗ нетрезвого священника, который объяснял свое состояние соблюдением обряда Святого Причастия. Как сообщили в пресс-службе ведомства, копы в селе Марковцы остановили машину с неисправными осветительными приборами.

38-летний водитель имел признаки опьянения и согласился пройти тест на алкоголь на месте. Однако потом решил избегать осмотра. Далее он сказал, что тест может быть позитивным, поскольку он священник и буквально недавно проводил обряд Святое Причастия, который заключается в освящении хлеба и вина особым образом, а также в их употреблении.

Мужчина был доставлен копами в медучреждение. В его крови медики обнаружили 0,42 промилле алкоголя. "Считаю абсурдом то, что потребление Святого Причастия считается состоянием алкогольного опьянения", - написал в протоколе священник. Позже он добавил, что такой результат получился не только от Причастия, но и от "пятидесяти граммов водки, употребленных перед этим на поминках".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США пастор открыл первую в мире виртуальную реальность.