Немец получил 8 лет тюрьмы за попытку вывезти младенца из Украины

Обвиняемых приговорили к восьми и девяти лет лишения свободы.

На Львовщине гражданина Германии посадили на восемь лет, за попытку вывезти из Украины новорожденного. Столько же получила и мать ребенка, а организатор этой схемы приговорен к девяти годам лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, действия мужчины и его соучастников были квалифицированы как незаконная переправка через государственную границу и подделка документов, а также торговля людьми.

Так, 27 августа в пункте пропуска Краковец пограничники задержали мужчину, который предъявил документы, якобы подтверждающие его отцовство.

Правоохранители выяснили, что мужчина не является биологическим отцом ребенка, а на самом деле получил младенца у роженицы во Львове.

Следствию удалось установить, что к преступлению причастна мать ребенка и еще одна женщина – жительница Днепропетровской области, которая и организовала противоправную схему.

Сначала суд первой инстанции приговорил гражданина Германии и мать ребенка до пяти лет заключения, а организатора вывоза — до шести. Но прокуратура области не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. В результате обвиняемых приговорили к восьми и девяти лет лишения свободы.

Наапомним, под Киевом горе-мать собиралась продать ребенка, чтобы научиться танцевать.