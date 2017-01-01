Фатальное приготовление еды. В новогоднюю ночь на Донбассе уничтожены три военных России — разведка

На захваченной части востока Украины покончил с собой боевик "ЛНР", сообщил Мотузяник.

На Донбассе покончил с собой боевик, отметил Александр Мотузяник warfare.com.ua

В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — на захваченной части Донбасса были уничтожены трое пьяных российских военнослужащих из "1-го армейского корпуса" (самопровозглашенная "ДНР").

Военные решили использовать для приготовления пищи неисправный газовый баллон, он взорвался, и враги скончались, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки.

Также в новогоднюю ночь боевик из "2-го армейского корпуса" (террористическая "ЛНР") под воздействием наркотических веществ совершил суицид. "По указанию командования, он был уволен задним числом (28-м декабря 2017)", — отметил спикер.