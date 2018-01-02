Ссора, подрыв гранаты, жертвы. Боевики "ДНР" потеряли "офицера" — разведка

В воскресенье, 31 декабря, на захваченной территории Донецкой области в одной из частей "1-го армейского корпуса" (самопровозглашенная "ДНР") между боевиками-"офицерами" и их подчиненными произошла ссора, пьяный террорист подорвал ручную гранату.

В результате взрыва уничтожены четыре противника (из них — один "офицер"), а еще два были ранены, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, позже — 1 января — боевики "ДНР" в состоянии алкогольного опьянения совершили два ДТП, в результате чего были повреждены авто.

В тот же день в неподконтрольном Киеву Луганске пьяные террористы "ЛНР" избили гражданских лиц, якобы нарушавших правила использования пиротехнических средств вблизи расположения части.

Ранее Александр Мотузяник, ссылаясь на сведения разведки, говорил, что в захваченном поселке Зайцево (находится под Горловкой) российский наемник убил сотрудника "министерства госбезопасности" террористической "ДНР".