Фатальный ужин. В новогоднюю ночь на Донбассе уничтожены три военных России

В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — на захваченной части Донбасса были уничтожены трое пьяных российских военнослужащих из "1-го армейского корпуса" (самопровозглашенная "ДНР").

Военные решили использовать для приготовления пищи неисправный газовый баллон, он взорвался, и враги скончались, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки.

Также в новогоднюю ночь боевик из "2-го армейского корпуса" (террористическая "ЛНР") под воздействием наркотических веществ совершил суицид. "По указанию командования, он был уволен задним числом (28-м декабря 2017)", — отметил спикер.

Ранее Александр Мотузяник, ссылаясь на сведения разведки, говорил, что 31 декабря на неподконтрольной Киеву части Донецкой области в одной из частей "1-го армейского корпуса" между боевиками-"офицерами" и их подчиненными произошла ссора, пьяный террорист подорвал ручную гранату.