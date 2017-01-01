Новый закон об алиментах. Стало известно, что грозит злостным неплательщикам

Депутаты Рады приняли закон 7 декабря, а президент Порошенко подписал его 4 января.

В Украине во вторник, 6 февраля, вступил в силу закон №2234-VIII, усиливающий защиту прав ребенка на достойное содержание через совершенствование порядка принудительного взыскания долгов по алиментам.

Данным документом значительным образом упрощается порядок ограничения в праве выезда за границу лица, имеющего такие задолженности. Кроме того, законом вводится новый вид административного взыскания в формате социальных работ. Также должнику могут запретить пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать его право на управление транспортными средствами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабмин Украины повысил алименты на ребенка до 50% от прожиточного минимума.