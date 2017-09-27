Кабмин повысил алименты до 50% прожиточного минимума на ребенка

Украинский Кабинет министров увеличил минимальный размер алиментов на одного ребенка с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Об этом со ссылкой на Министерство социальной политики сообщает Ukranews.сom.

Согласно решению правительства, размер алиментов должен быть достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка, но не менее 50% его прожиточного минимума.

Кроме того, документом предусмотрено, что в случае подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы социальной защиты населения должны назначать такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.

Выплата средств одноразовой части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня.

Напомним, Минюст хочет ужесточить наказание для злостных неплательщиков алиментов: не пускать за границу и отбирать водительские права.