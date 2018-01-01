"Ох она і *банашка". В Сети потешаются над Ольгой Фреймут, "воющей" с назвавшей ее "конченой" людьми

По всей видимости, телеведующая вовсе не боится прослыть мелочной и смешной и с "открытым забралом" атакует своих ненавистников.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, очевидно, объявила "войну не на жизнь, а на смерть" людям, критикующим ее в социальных сетях

О первом эпизоде такой войны на своей странице в Facebook рассказала журналистка Кристина Абрамовская.

"К дочери моей коллеги пришла на работу Ольга Фреймут, за то, что та написала в Facebook, что "Фреймут — конченая". Ребята, это не шутка", — сообщила она.

Второй инцидент произошел с киевской поэтессой и психологом Елизаветой Непийко (Лизой Готфрик).

"Ко мне на приём пришла подсадная девушка, а за девушкой посреди приема ворвалась Фреймут со съемочной группой - спрашивать почему я в фейсбуке в комментах назвала ее "рагулыхой" и недавно вывесила неудачный кадр из "Пацанок" (Реалити-шоу "Від пацанки до панянки" - "Главред". Кадр кстати норм, красивый по цветам. Сказали, что будет типа новая передача про хейтеров", − написала она.

Сложившаяся ситуация вызвала бурное обсуждение в украинском сегменте соцсети Facebook, причем большая часть комментаторов решила откровенно высмеять действия телеведущей.

"Дак може потому шо Ольга Фреймут-Коник на самом деле конечная?", "Хм.. Если б Фреймут была не такая конченая", "Ржу))) ох она і *банашка))", "Разборрро", "А она ко всем приходит, кто пишет, что она конченая? А если это будет мужская компания из троих человек и в сауне?", − не особо стеснялись они в выражениях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сына Ольги Фреймут избила няня.