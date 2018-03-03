"Никому чужому верить нельзя": сына Ольги Фреймут избила няня

Сына известной украинской телеведущей Ольги Фреймут ударила няня, работающая с детьми телезвезды.

Ольга на своей странице в Instagram рассказала, что няня, которую зовут Мария Сенатор, дала пощечину ее маленькому сыну Валерию, которому даже нет двух лет.

"Даже не верится, как у меня, такой придирчивой и помешанной на детях, такое могло произойти? Я - журналист, людей чувствую, разбираюсь в них, умею с ними разговаривать. Как я не видела? В последнее время Валерий (1 год 8 месяцев) очень тревожно спит ночью - вдруг начинает горько-горько плакать. Это не зубки, ведь у сына уже все прорезались. Валерий начал панически меня хвататься, бежать от няни. Даже когда я в одной с ним комнате отходила к окну, он начинал плакать: "Мама здесь! Мама здесь!" Он постоянно говорил, что укусит Марию (так зовут его няню), плакал и бежал к нам", - отметила Фреймут.

Она добавила, что выяснила причину такого странного поведения малыша лишь тогда, когда расставила в доме камеры наблюдения и просмотрела записи.

"Мне стало известно, что няня ударила моего сына по личику. Дала пощечину. Как взрослому. При этом сказала, что это - сдача, потому что ребенок ее укусил. Эта женщина получала щедрую зарплату, я делала подарки ее дочери, беспокоилась, вкусно кормила, она пользовалась услугами моего водителя. Для комфорта няни сняли уютную квартиру. Я пишу этот пост и плачу!", - подчеркнула Ольга.

Фреймут также рассказала имя няни и показала ее фото, чтобы в подобную ситуацию не попадали и другие родители.

"Дорогие родители, будьте рядом с ребенком, прислушайтесь, присматривайтесь, слушайте сердце. Никому чужому верить нельзя. И еще, если к вам на работу проситься няня Мария Сенатор из Луцка, вспомните мою историю", - подытожила она.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) Мар 3, 2018 в 4:43 PST

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