Омелян назвал сроки исчезновения в Украине плацкартных вагонов: видео

Министр заверил, что Укрзализныця планирует отказаться от общих вагонов в поездах.

Омелян признался, что тоже не любит ездить в плацкартных вагонах Фото: Facebook/Владимир Омелян

Плацкартные вагоны в украинских поездах будут заменены на более современные не раньше, чем через 5-10 лет.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфир телеканала Прямой. Заявил, что мечтает об исчезновении данного вида вагонов в пассажирских железнодорожных перевозках.

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", - заявил чиновник.

Напомним, в правительстве заявили, что тарифы на пассажирские перевозки в Украине увеличатся на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) - в 2020-2021 годах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram