Объявлена дата запуска украинского железнодорожного "лоукоста" в четыре столицы: сравнение цен

Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, уже получивший звание поезда "четырех столиц", запустят с 28 сентября 2018 года.

Об этом сообщил сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"У нас будет прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", – добавил чиновник.

Ранее зам Омеляна Юрий Лавренюк у себя в Facebook назвал этот поезд "железнодорожным лоукостом", уточнив, что стоимость билета до Риги в купе будет составлять 59 евро или порядка 1855 грн.

Стоит отметить, что ряд авиационных лоукостов предлагает более дешевые цена на свои билеты из Киева в Европу.

Например, лоукост Ryanair предлагает билеты из Киева по цене от 19,57 евро в один конец:

Авиакомпания Ernest Airlines предлагает перелеты из Киева в Италию – от 39 евро в один конец:

Та же украинская МАУ предлгает авиабилеты в Ригу по цене от 1352 грн, а в Вильнюс – и вовсе по 984 грн:

Напомним, из-за большого числа выезжающих из Украины Польша запустит для украинцев отдельный поезд по маршруту "Перемышль-Берлин".

А в "Укрзализныце" назначили на лето пять дополнительных поездов в Одессу. В госпредприятии сообщили, что некоторые составы изменят частоту курсирования.