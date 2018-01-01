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Под Черниговом пьяный пилот вертолета оборвал линию электропередач и обесточил пять сел: фото

Сегодня, 20:59
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1 / 4 (Национальная полиция Украины)

В полиции сообщили, что мужчина в нетрезвом состоянии обрабатывал поля.

 

В Черниговской области 13 июля пьяный пилот вертолета во время обработки поля винтом задел линию электропередач, после чего совершил аварийную посадку.

"Вертолет Ми-2 проводил обработку арендованных земель агропредприятия, винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе", - сообщает пресс-служба полиции области.

В результате повреждения линий электропередач пять сел района остались без света. Мужчина, который находился за штурвалом, не смог предоставить документы на право управления вертолетом и был пьян.

По факту правонарушения открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности полетов воздушных судов.

Напомним, в Сумской области около села Николаевка произошла авиакатастрофа: на кукурузное поле рухнул легкомоторный самолет, его 55-летний пилот - предположительно, он же владелец - погиб.

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Теги:  
Черниговская область, вертолет, линии электропередач, свет, пилот, пьяный
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