Под Черниговом пьяный пилот вертолета оборвал линию электропередач и обесточил пять сел: фото

В Черниговской области 13 июля пьяный пилот вертолета во время обработки поля винтом задел линию электропередач, после чего совершил аварийную посадку.

"Вертолет Ми-2 проводил обработку арендованных земель агропредприятия, винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе", - сообщает пресс-служба полиции области.

В результате повреждения линий электропередач пять сел района остались без света. Мужчина, который находился за штурвалом, не смог предоставить документы на право управления вертолетом и был пьян.

По факту правонарушения открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности полетов воздушных судов.

Напомним, в Сумской области около села Николаевка произошла авиакатастрофа: на кукурузное поле рухнул легкомоторный самолет, его 55-летний пилот - предположительно, он же владелец - погиб.