Похолодание и ветер. Синоптики рассказали, каким областям Украины грозят заморозки

Синоптики обещают в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях заморозки.

В Украине ожидаются заморозки sxc.hu

В ночь на пятницу, 11 мая, в нескольких регионах Украины ожидаются заморозки , которые принесет арктический циклон.

Синоптики прогнозируют 0... -3°С на поверхности почвы, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Синоптики обещают в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях заморозки на поверхности почвы местами 0-3°.

Уже 12 мая на Харьковщине, Луганщине, Донбассе и в районе Днепра прогнозируют дожди, ветер. Резко похолодает до +10...+16°С.

13 мая холодные дожди охватят всю Украину. 14 мая их ожидают на севере, западе и востоке. На юге и в центре — задождит не везде.

Напомним, ранее синоптик предупредила, когда Украину накроют дожди и ощутимо похолодает.

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