Порошенко назвал число погибших бойцов ВСУ на Донбассе с начала года

90 украинских военных получили ранения.

Названо число погибших бойцов АТО в 2018 году Gazeta.ua

С начала года на Донбассе погиб 21 украинский военный, и еще 90 получили ранения, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы потеряли с начала 2018 года 21 военного убитым, и 90 получили ранения", — сообщил Порошенко во время выступления на Украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира" в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По словам президента, Россия продолжает агрессию против Украины "с регулярными войсками", "с аннексией Крыма так называемыми "зелеными человечками".

Порошенко отметил, что "десятки тысяч российских военных пришли, чтобы убивать украинцев".

Напомним, 15 февраля, в зоне военного конфликта на Донбассе в результате обстрелов был убит один боец Вооруженных сил Украины.