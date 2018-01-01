Порошенко обозначил желаемые сроки вступления Украины в ЕС

По словам президента, на сегодняшний день это единственный эффективный механизм для сохранения "глобальной системы безопасности".

Петр Порошенко president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко изъявил желание, чтобы страна вступила в Евросоюз и НАТО до 2030 года.

"Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Евросоюза (...) И я очень хочу, чтобы Украина до 2030 года стала членом Североатлантического альянса", - сказал президент на встрече со студентами, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Порошенко, после того как Россия осуществила аннексировала Крым, игнорируя Будапештский меморандум, "разрушив всю мировую глобальную систему безопасности", остался единственный эффективный механизм - НАТО.

Ранее экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в случае войны с Россией Украина продержалась бы несколько дней. "Если бы Россия захотела, ее войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина повысила значительно свои военные способности за последние 2-3 года", - сказал Расмуссен.

Он также отметил, что открытый вооруженный конфликт в Европе сейчас недопустим. По его мнению, санкции против России - единственная возможность надавить на Москву, которая, по его словам, "уважает только язык силы".

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