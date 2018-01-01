СБУ раскрыла антиукраинскую диверсионную сеть: подробности, фото

Как сообщают украинские спецслужбисты, указания по проведению антиукраинских мероприятий поступали непосредственно из администрации президента РФ.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым пресекли подрывную деятельность, осуществляемую против Украины участниками антиукраинской сети.

Соответствующее сообщение в среду, 14 марта, опубликовал пресс-центр украинской спецслужбы.

Согласно обнародованным данным, были задержаны люди, причастные к организации провокаций по заказу РФ.

Правоохранители установили, что координацию антиукраинской сети осуществлял Артем Бузила. Он передавал и координировал указания по проведению антиукраинских мероприятий, поступавшие непосредственно из администрации Владимира Путина. Финансирование сети осуществлялось за средства окружения Виталия Захарченко - главы Министерства внутренних дел Украины времен Януковича.

Всего сотрудники СБУ в рамках уголовных производств провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Были изъяты для проведения экспертизы 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных устройств с важными для досудебного следствия материалами.

Кроме того, правоохранители выявили печатные экстремистские агитационные материалы, в том числе и документы с грифом "Для служебного пользования".

Во время обысков по местам проживания участников "боевой группы" антиукраинской сети были обнаружены карты одной из областей Украины - с отметками мостов и других стратегических объектов, а также с литературой по военной топографии. Кроме того, у подозреваемых изъяли 0,7 кг тротила с пятью электрозапалами, две гранаты моделей "Ф-1" и "РГД-5", а также более 600 патронов разного калибра.

Напомним, ранее СБУ на Луганщине поймала разведчика-боевика "ЛНР".