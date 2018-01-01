Серьезное похолодание, грозы. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В столице 23 и 24 июня ожидаются осадки, отметили в Укргидрометцентре.
В столице завтра ожидается слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, в воскресенье, 24 числа, днем будет +20… +22, возможен слабый дождь, а ночью — +10… +12 градусов.
Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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