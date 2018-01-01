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Серьезное похолодание, грозы. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

Сегодня, 11:43

В столице 23 и 24 июня ожидаются осадки, отметили в Укргидрометцентре.

Киев,дождь
В Киеве 23 июня серьезно похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре УНИАН
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 23 июня, в Киеве серьезно похолодает — температура воздуха днем не превысит 19 градусов со знаком плюс (22 числа ожидалось до +30).

В столице завтра ожидается слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в воскресенье, 24 числа, днем будет +20… +22, возможен слабый дождь, а ночью — +10… +12 градусов.

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В Киеве 23 июня серьезно похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Киев, погода, гроза, дождь, похолодание
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