Грозы, град, шквалы. В Укргидрометцентре спрогнозировали, каким областям грозит непогода

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 22 июня, в западных, большинстве северных и центральных областях нашей страны будут грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с.

В Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей будут ливни.

Ранее сообщалось, что в Украине с 14-го на 15 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в четырех регионах были обесточены 295 населенных пунктов. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.